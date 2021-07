Cacciare Grillo dal M5s? Ecco perché sfiduciare il Garante è quasi impossibile (Di giovedì 1 luglio 2021) Mentre i due duellanti Beppe Grillo e Giuseppe Conte continuano a parlarsi tramite social network, una parte del MoVimento 5 Stelle chiede al Comitato di Garanzia formato da Vito Crimi, Roberta Lombardi e Giancarlo Cancelleri di avvalersi dell’articolo 8 dello Statuto del 2017 per sfiduciare il Garante. Allo scopo di scongiurare una scissione che appare ormai inevitabile. E di evitare di bruciare definitivamente la leadership dell’Avvocato del Popolo, che intanto si sta orientando verso la formazione di un suo partito. Ma Cacciare Grillo dal M5s è quasi ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) Mentre i due duellanti Beppee Giuseppe Conte continuano a parlarsi tramite social network, una parte del MoVimento 5 Stelle chiede al Comitato di Garanzia formato da Vito Crimi, Roberta Lombardi e Giancarlo Cancelleri di avvalersi dell’articolo 8 dello Statuto del 2017 peril. Allo scopo di scongiurare una scissione che appare ormai inevitabile. E di evitare di bruciare definitivamente la leadership dell’Avvocato del Popolo, che intanto si sta orientando verso la formazione di un suo partito. Madal...

Advertising

Giorgiolaporta : Se #Conte non ha visione politica, #Grillo dovrebbe spiegare come mai lo abbia indicato come Premier. Fino a 3 mesi… - Alysea15 : RT @Open_gol: na parte del M5s chiede al Comitato di Garanzia per sfiduciare il Garante. Per evitare di bruciare la leadership di Conte. Ma… - Open_gol : na parte del M5s chiede al Comitato di Garanzia per sfiduciare il Garante. Per evitare di bruciare la leadership di… - Mariari30057064 : RT @Giorgiolaporta: Se #Conte non ha visione politica, #Grillo dovrebbe spiegare come mai lo abbia indicato come Premier. Fino a 3 mesi fa… - Viv_Dany : @MarceVann @marioerdrago @ElioLannutti E allora, le decisioni di Grillo le dobbiamo rispettare o no? O le rispettia… -