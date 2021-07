Buongiorno dalla Borsa 1 luglio 2021

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Tele) – Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,61%; al contrario, resta piatto il Nasdaq 100, con chiusura su 14.554,8 punti. Tokyo porta a casa un calo dello 0,29%, con chiusura a 28.707 punti. Shenzhen lievita dell’1,08% e archivia la seduta a 15.161,7 punti. Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista. Francoforte avanza dello 0,83%; denaro su Londra, che registra un rialzo dello 0,93%; si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dello 0,98%. In buona evidenza a Milano il comparto alimentare, con un +1,94% sul ...