Buccinasco | incendio a palestra e sala pilates | arrestato dentista con studio al piano sopra

(Di giovedì 1 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Corsico e della Stazione di, hannoun uomo residente ad Assago di 67 anni e di una donna di 64 anni residente a, ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, di due azioni incendiarie perpetrate nell’arco di un mese a. Il primo episodio è tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Buccinasco incendio

Corriere Milano

(Milano), 1 luglio 2021 " A incendiare la palestra Fit Boutique è stato il dentista Gian Lauro Bianchi , 66enne originario di Crema , residente ad Assago con studio a. Professionista molto conosciuto, aveva lo studio proprio sopra la palestra di via degli Alpini . Dettaglio che rende ancora più assurdo il pericoloso gesto commesso la sera del 28 maggio, ...... insieme con una 64enne con cui aveva una relazione, con l'accusa di aver perpetrato due azioni incendiarie nell'arco di un mese a: prima il devastanteappiccato la sera del 28 ...A fuoco due attività commerciali: uno degli arrestati è un dentista mentre l'altra sembrerebbe essere aq lui legata da una relazione sentimentale.Il 67enne, che ha lo studio in via degli Alpini 48/B, con l'aiuto della 64enne avrebbe appiccato il fuoco il 28 maggio alla palestra «Fit Boutique», e il 27 giugno avrebbe ritentato con uno studio di ...