Britney Spears resta sotto tutela del padre | il giudice respinge la richiesta di ' libertà'

(Di giovedì 1 luglio 2021) Los Angeles, 1 luglio 2021 - Niente '' per, che chiedeva di sottrarsi allalegale del. Ildi Los Angeles a cui la cantante si era rivolta non ha accolto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

L'attenzione sul caso è stata aumentata anche dal documentario 'Framing' ('Come incastrare'), che ha lanciato sui social il movimento #FreeBritney. 'Voglio solo indietro ...Recentemente si sente parlare moltissimo die le sue dichiarazioni sono state pubblicate in prima pagina su molti giornali di tutto il mondo. Sicuramente non ci si aspettava, però, che Nature, una delle riviste scientifiche più ...Brutte notizie per Britney Spears: la Corte di Los Angeles ha rigettato la sua richiesta per liberarsi della tutela legale del padre.Il patrimonio della cantante Britney Spears resterà sotto la tutela del padre. Una giudice della Los Angeles Superior Court non ha infatti accolto il ricorso di Britney, ...