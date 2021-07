Britney Spears non sarà libera: respinta la richiesta di rimuovere la tutela del padre (Di giovedì 1 luglio 2021) Britney Spears non sarà libera. I giudici hanno deciso di respingere la sua richiesta di rimuovere la tutela del padre. Secondo quanto riportato dai media americani, presso il tribunale di Los Angeles sarebbero stati depositati alcuni documenti che formalizzano la bocciatura della richiesta mossa dalla popstar. In realtà non si tratta di una risposta alle accuse fatte da Britney la scorsa settimana, quando per la prima volta aveva deciso di parlare, rilasciano dichiarazioni molto forti contro il padre ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 luglio 2021)non. I giudici hanno deciso di respingere la suadiladel. Secondo quanto riportato dai media americani, presso il tribunale di Los Angeles sarebbero stati depositati alcuni documenti che formalizzano la bocciatura dellamossa dalla popstar. In realtà non si tratta di una risposta alle accuse fatte dala scorsa settimana, quando per la prima volta aveva deciso di parlare, rilasciano dichiarazioni molto forti contro il...

