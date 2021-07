Britney Spears | la tutela resta al padre | respinta la richiesta della cantante

Advertising

ilpost : Questa sentenza però fa riferimento a una precedente e diversa richiesta che gli avvocati di Britney Spears avevano… - HuffPostItalia : Il giudice ha respinto la richiesta di Britney Spears: il padre resta il suo tutore legale - ilpost : Per la prima volta, Britney Spears ha parlato apertamente contro il padre, che è suo tutore legale e da cui, da ann… - andrewsword2 : La mia vicina di ombrellone a Rimini sembra Britney Spears, eh eh eh, e vuole fare un viaggio nella West Coast USA… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL MUSICA ???? Vota, RT e fai votare la MIGLIORE CANTANTE di tutti i tempi QUARTI DI FINALE S… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

A una settimana dalla dichiarazione choc disugli abusi del padre di fronte al tribunale di Los Angeles, la richiesta della popstar di essere rimossa dalla tutela legale del padre - padrone è stata respinta di nuovo. È quanto ...Doccia fredda per: come sappiamo la cantante aveva fatto ricorso contro suo padre , per riprendere il controllo del suo patrimonio , amministrato dal genitore sin dal 2008. Un tribunale di Los Angeles ...Doccia fredda per Britney Spears: il suo ricorso contro il padre, per riprendere il controllo del suo patrimonio, è stato respinto da un tribunale di Los Angeles. E ora? La battaglia non si ferma.Se a inizio 2000 la loro rivalità aveva dato il via a una competizione tra donne a suon di hit, coreografie mirabolanti e abiti sempre più succinti, oggi tra Britney Spears e Christina Aguilera sembra ...