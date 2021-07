Britney Spears | il giudice respinge il ricorso | resterà sotto la tutela del padre

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il patrimonio della cantanteladel. Unadella Los Angeles Superior Court non ha infatti accolto ildi, una...

Advertising

repubblica : Usa: la corte rigetta la richiesta di Britney Spears di liberarsi del 'padre-padrone' - ilpost : Questa sentenza però fa riferimento a una precedente e diversa richiesta che gli avvocati di Britney Spears avevano… - HuffPostItalia : Il giudice ha respinto la richiesta di Britney Spears: il padre resta il suo tutore legale - flynn_wadeoff : Giuro non vi sorprenderete se un giorno sentite “Britney Spears si è suicidata” #FreeBritney - implacata : L’America è quel paese in cui Bill Cosby è libero nonostante abbia molestato più di 60 donne, mentre Britney Spears… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

L'attenzione sul caso è stata aumentata anche dal documentario 'Framing' ('Come incastrare'), che ha lanciato sui social il movimento #FreeBritney. 'Voglio solo indietro ...Los Angeles, 1 luglio 2021 - Niente 'libertà' per, che chiedeva di sottrarsi alla tutela legale del padre . Il giudice di Los Angeles a cui la cantante si era rivolta non ha accolto il suo ricorso, nonostante la drammatica ...Il giudice della Corte di Los Angeles, Brenda Penny, ha negato alla popstar la possibilità di liberarsi dalla conservatorship del padre. Jamie Spears, tutore della figlia dal 2008, continuerà a gestir ...Avreste mai potuto immaginare che una delle più importanti riviste scientifiche abbia pubblicato nel 2008 una 'fan fiction' su Britney Spears?