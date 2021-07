Brasile, l’ex Milan Thiago Silva: “Vorrei emulare Paolo Maldini” (Di giovedì 1 luglio 2021) Impegnato in Copa America con il Brasile, l'ex difensore del Milan, oggi in forza al Chelsea,Thiago Silva, parla dei suoi obiettivi per il futuro rivelando di voler seguire le orme di Paolo Maldini Leggi su mediagol (Di giovedì 1 luglio 2021) Impegnato in Copa America con il, l'ex difensore del, oggi in forza al Chelsea,, parla dei suoi obiettivi per il futuro rivelando di voler seguire le orme di

Advertising

Mediagol : Brasile, l’ex Milan Thiago Silva: “Vorrei emulare Paolo Maldini” - anttisociety : In brasile sono ex/fidanzate, in italia una con un amorfo e l'altra che sbrocca perchè la accoppiano con tutti e di… - Aspeniaonline : RT @Aspeniaonline: Quest'anno, #Bolsonaro si gioca tutto il suo futuro in #Brasile. La situazione è disastrosa. Ci sono 117 richieste di im… - Aspeniaonline : Quest'anno, #Bolsonaro si gioca tutto il suo futuro in #Brasile. La situazione è disastrosa. Ci sono 117 richieste… - Dalla_SerieA : Inter, Vidal apre all'addio: 'Sogno di giocare nel Flamengo' - -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile l’ex Brasile, nuovi guai per Bolsonaro: due scandali di corruzione nell'acquisto dei vaccini la Repubblica