Brasile accusato di omofobia: nessun giocatore sceglie il numero "gay" (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug – Il Brasile si appresta ad affrontare il Cile nei quarti di finale della Copa America, ma un po' come sta succedendo per gli Europei e il razzismo, non si parla di calcioma di altro: la Federazione carioca è accusata di omofobia. Brasile, il 24 e l'omofobia La Federazione verdeoro si è vista piovere addosso accuse di omofobia da parte delle associazioni per la difesa dei diritti Lgbt brasiliane che hanno addirittura sporto denuncia per la mancanza della maglia numero 24 tra i giocatori della Seleçao. In Brasile, infatti, il numero 24, è ...

