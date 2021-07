Botte e violenze in carcere a Santa Maria, gli agenti: “Noi siamo lo Stato” (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “Oggi siamo noi lo Stato“. Così alcuni agenti della Penitenziaria si sono rivolti ad un detenuto durante le violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile del 2020; quel detenuto, la cui testimonianza è contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Sergio Enea, ha cercato l’aiuto del comandante delle guardie, che è rimasto impassibile, è Stato poi denudato e sottoposto ad una dolorosa perquisizione anale con uno sfollagente alla ricerca di telefonini, dopo aver, peraltro, poco ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “Ogginoi lo“. Così alcunidella Penitenziaria si sono rivolti ad un detenuto durante leavvenute neldiCapua Vetere il 6 aprile del 2020; quel detenuto, la cui testimonianza è contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Sergio Enea, ha cercato l’aiuto del comandante delle guardie, che è rimasto impassibile, èpoi denudato e sottoposto ad una dolorosa perquisizione anale con uno sfollagente alla ricerca di telefonini, dopo aver, peraltro, poco ...

