Borsa: Europa tiene dopo Wall Street, Londra +0,9% (Di giovedì 1 luglio 2021) Prosegue in territorio lievemente positivo la seduta dei mercati azionari del Vecchio continente dopo l'avvio di Wall Street: Londra è con Madrid la Borsa più tonica con un aumento dello 0,9%, seguita ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Prosegue in territorio lievemente positivo la seduta dei mercati azionari del Vecchio continentel'avvio diè con Madrid lapiù tonica con un aumento dello 0,9%, seguita ...

