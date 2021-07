Borgosesia | nuovi investimenti per 13 | 8 milioni nel primo semestre

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore degliin asset alternativi, ha reso noto di aver fattoimmobiliari per 13,8di euro nel2021, in crescita del 196% sul dato 2020 e del 175% sul budget. “Siamo particolarmente soddisfatti del lavoro svolto: in un solosuperiamo del 40% circa gliprevisti per l’intero anno dal piano industriale 2021-26 – hanno commentato Mauro Girardi e Davide Schiffer, rispettivamente ...