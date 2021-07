Bollettino del 1 luglio: i dati dell’epidemia di oggi in Italia (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Ministero della Salute, oggi giovedì 1 luglio, ha reso noto il Bollettino della pandemia da Covid in Italia. In attesa del Bollettino del Ministero della Salute, ecco i dati… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Ministero della Salute,giovedì 1, ha reso noto ildella pandemia da Covid in. In attesa deldel Ministero della Salute, ecco i… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

cjmimun : RT @sole24ore: #Coronavirus, in #Italia #oggi altri 882 casi e 21 vittime. Il bollettino del ministero della Sanità di #giovedì #1luglio ht… - sole24ore : #Coronavirus, in #Italia #oggi altri 882 casi e 21 vittime. Il bollettino del ministero della Sanità di #giovedì… - PagineRomaniste : Coronavirus, il Bollettino del Ministero della Salute: 882 nuovi casi, 21 i decessi - lasiciliait : Coronavirus, il bollettino del 10 luglio: Sicilia prima in Italia con 137 nuovi contagi - il_meridio : Coronavirus, i dati del bollettino del 1° luglio: -