Bollettino Covid oggi | giovedì 1 luglio | contagi | morti | guariti regione per regione

Advertising

Agenzia_Dire : Il bollettino odierno sul #coronavirus fornito da @DPCgov e @MinisteroSalute mostra un lieve aumento del tasso di p… - lifestyleblogit : Covid oggi Puglia, 40 contagi: bollettino 1 luglio - - lifestyleblogit : Covid Fvg oggi, 15 contagi: bollettino 1 luglio - - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 882 contagi e 21 morti: bollettino 1 luglio - - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, dell'#1luglio #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Metà dei nuovi casi nella fascia 20 - 29 anni Sono 15 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 1 luglio, secondo i dati deldella regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. Non ci sono pazienti in terapia intensiva, negli altri reparti 8 persone. Nel dettaglio, su 3.803 tamponi molecolari sono stati ...Italia,: i dati nelle Regioni Sono i dati delodierno del ministero della Salute che registra anche 24 decessi ( - 18) e un tasso di positività allo 0,4% (+0,1%). In ...Dimuiscono i nuovi positivi e cala lievemente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, sempre ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa ...Sono 137 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 10.460 tamponi processati e l’indice di positività è 1,3%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Anche oggi, ...