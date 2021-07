Advertising

repubblica : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi primo luglio: 882 nuovi contagi e 21 decessi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 luglio: 882 nuovi casi e 21 morti - zazoomblog : Bollettino Coronavirus Protezione Civile 1° luglio: i dati ufficiali - #Bollettino #Coronavirus #Protezione - Sora24_it : CORONAVIRUS: Bollettino Asl Frosinone del 1° Luglio. I dati di 3 Comuni della provincia - Sora24it : CORONAVIRUS: Bollettino Asl Frosinone del 1° Luglio. I dati di 3 Comuni della provincia -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

Sono 882 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore dalnazionale di oggi, giovedì 1° luglio, comunicato dal Ministero della Salute. In tutto sono 4.260.788 i casi rilevati da inizio emergenza. I decessi sono 21 per un totale complessivo di 127.Sono 137 i nuovi casi diin Sicilia nelle ultime 24 ore su 10.460 tamponi processati e l'indice di positività è 1,3%. È quanto emerge daldel ministero della Salute. Anche oggi, come ieri, l'Isola è al ...Vota! Coronavirus, i dati di oggi 1 luglio a Parma e provincia. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 386.888 casi di positività, 61 ...Roma – Coronavirus, oggi 882 nuovi casi e 21 morti. Sono i dati diffusi dal bollettino del ministero della Salute sui contagi in Italia. Ieri i positivi registrati erano 776 e 24 i decessi per un tota ...