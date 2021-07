Birra | Gritz lancia nuova campagna senza glutine ' Feel Free'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 luglio 2021) Brescia, 1 lug.(Labitalia) -, l'unico birrificio in Italia nonché uno dei pochissimi al mondo specializzato nella produzione totalmenteda processo gluten removed,la. Il motto che ha sempre guidato Claudio Gritti, fondatore e mastroio di, è stato quello della massima inclusione: permettere a tutti – ma propri a tutti, celiaci inclusi – di non rinunciare all'esperienza di mente e palato che rappresenta il sorseggiare unafresca. Per questo ha realizzato un ...