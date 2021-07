"Biglietti nulli, blocco inderogabile alla vendita". Variante Delta, la situazione sta precipitando: Roma, il segnale del panico da Euro 2020 (Di giovedì 1 luglio 2021) La Variante Delta del coronavirus terrorizza l'Europa ed Euro 2020. Per questo Dipartimento della pubblica sicurezza e Uefa hanno accolto le richieste dell'Italia per arginare l'esodo dei tifosi inglesi a Roma, in occasione dei quarti di finale tra Inghilterra e Ucraina allo stadio Olimpico. Per questo sono stati dichiarati nulli tutti i Biglietti venduti ai residenti nel Regno Unito "a partire dalle ore 00 del 28 giugno", e imposto il "blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Ladel coronavirus terrorizza l'pa ed. Per questo Dipartimento della pubblica sicurezza e Uefa hanno accolto le richieste dell'Italia per arginare l'esodo dei tifosi inglesi a, in occasione dei quarti di finale tra Inghilterra e Ucraina allo stadio Olimpico. Per questo sono stati dichiaratitutti ivenduti ai residenti nel Regno Unito "a partire dalle ore 00 del 28 giugno", e imposto il "dellae della trasferibilità dei ...

