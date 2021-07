Berlusconi, che frecciata ad Alessia Marcuzzi: come ha commentato l’addio (Di giovedì 1 luglio 2021) l’addio a Mediaset di Alessia Marcuzzi fa molto discutere: Berlusconi non risparmia una stoccata velenosa alla popolare conduttrice. Quella del 1 luglio è una data importante per vari motivi. E’, per esempio, la data di avvio del calciomercato, ma anche quella di inizio delle nuove stagioni televisive. Alessia Marcuzzi e Nicola Savino (foto da profilo ufficiale Instagram)Una data in cui anche ‘Mediaset’ ha comunicato i nuovi palinsesti, non senza qualche sorpresa. Si sapeva già da un po’ che ci sarebbe stato l’addio di qualche volto noto. Quello che non ci si aspettava è ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021)a Mediaset difa molto discutere:non risparmia una stoccata velenosa alla popolare conduttrice. Quella del 1 luglio è una data importante per vari motivi. E’, per esempio, la data di avvio del calciomercato, ma anche quella di inizio delle nuove stagioni televisive.e Nicola Savino (foto da profilo ufficiale Instagram)Una data in cui anche ‘Mediaset’ ha comunicato i nuovi palinsesti, non senza qualche sorpresa. Si sapeva già da un po’ che ci sarebbe statodi qualche volto noto. Quello che non ci si aspettava è ...

Advertising

berlusconi : Il partito unico non è una 'fusione fredda' imposta dall' alto, che si possa realizzare in poche settimane. Anzi, d… - berlusconi : La crisi dei Cinquestelle è la conseguenza del loro 'vizio d'origine'. Non avendo né un vero progetto né dei valori… - davidemaggio : Berlusconi conferma che Netflix ha acquisito i diritti de #LaTalpa ma... per l'Italia per 6 anni sono di Mediaset.… - FiGCampania : RT @berlusconi: Altri partiti ripropongono temi divisivi come la legge Zan, che non aumenta le tutele per i più deboli e mette in pericolo… - rita_2308 : @CarloCalenda @pdnetwork Mi auguro che @pdnetwork non faccia mai alleanze con Renzi e Calenda, basta con questi Sig… -