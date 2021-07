Bergamo, nelle scuole superiori bocciati 6 studenti ogni 100 (Di giovedì 1 luglio 2021) È questa la percentuale che emerge dall’analisi dei primi tabelloni negli istituti superiori cittadini. Si va dal 3% del Sarpi al 12,20% del Mamoli. La percentuale dei ragazzi rimandati si attesta invece al 23%. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 1 luglio 2021) È questa la percentuale che emerge dall’analisi dei primi tabelloni negli istituticittadini. Si va dal 3% del Sarpi al 12,20% del Mamoli. La percentuale dei ragazzi rimandati si attesta invece al 23%.

Lollover94 : @GiantasOO Bisogna venderlo il prima possibile sfruttando la bolla europei. Ai quarti o nelle eventuali semi e fin… - abigail19755 : @FBiasin L'Atalanta non vincera' mai lo - Andrrr8 : @SilviaTeresa14 non facendo funerali le bare si sono accumulate. A Bergamo e soprattutto in val Seriana i morti per… - corrierebergamo : Lavoro, assunzioni triplicate nella Bergamasca: contratti nelle costruzioni e nell’industria - GranderMarkus : @DaniloToninelli A quanto vedo il sole picchia forte anche a Bergamo... Non uscire nelle ore piu calde... -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo nelle Covid Italia, 776 nuovi contagi e 24 morti: bollettino 30 giugno 15.381 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. gGli attuali positivi scendono a quota 4.031 (196 ... Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 29 di cui 16 a Milano città; Bergamo: 6; Brescia: 12; ...

Il benessere nelle province: Bergamo 12esima per bambini, 64esima per anziani BergamoNews.it Bergamo, nelle scuole superiori bocciati 6 studenti ogni 100 Il quadro che viene dipinto (attraverso i dati che alcune scuole della città hanno reso disponibili) racconta di una media del 6,39% di studenti bocciati nelle scuole cittadine, del 23% di ragazzi ...

Bergamo applaude le sue eccellenze: «La comunità è forte e sa resistere» - Foto C’è tutta la Bergamo che è scesa in campo in prima linea nei lunghi mesi del Covid, nell’abbraccio che ieri sera il Comune ha voluto tributare a chi ha lavorato negli ospeda ...

