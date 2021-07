Benzina alle stelle | stangata da 270 euro a famiglia

(Di giovedì 1 luglio 2021) L’inflazione resta inchiodata ai livelli del mese scorso ma per gli italiani che si apprestano ad andare in vacanza, dopo mesi di restrizioni e chiusure a causa della pandemia, si prospetta unaestiva: in scia ai rialzi dei prezzi del petrolio, infatti, i listini dei carburanti hanno toccato livelli da record.

Il Libano sta morendo di fame, senza, senza corrente elettrica, senza più un soldo per ...che nel porto commerciale di Beirut? A guardare così risulta più facile capire come mairecenti ...... nel primo decreto sostegni era stata già prevista per i mesi di aprile, maggio e giugno... In effetti il prezzo medio di un litro diè salito a 1,628 euro al litro, con un rialzo di circa ...E questo trend, secondo i conti fatti dai consumatori, rischia di tradursi in una zavorra di ben 270 euro all’anno per le tasche delle famiglie. Ma non solo: dietro l’angolo s ...Bollette, nuova stangata su luce (+ 9,9%) e gas (+15,3%). «Il forte aumento delle quotazioni delle materie prime - avrebbero portato ad un aumento di circa il 20% della ...