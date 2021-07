Benvenuti nel futuro | ecco finalmente le macchine volanti

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 1 luglio 2021) Da oggi lenon sono più un sogno utopico, né un’invenzione cinematografica in stile “Ritorno al”. L’inventore Stefan Klein ha effettuato il suo primo giro sulla AirCar, facendola volare oltre 2430 metri dal suolo.? Adesso si può La macchina volante dell’inventore Stefan Klein ha effettuato il suo primo volo tra due città, volando per ben trentacinque minuti per i cieli della Slovacchia. Un video mostra il Professore librarsi in aria a bordo del suo veicolo decollando dall’aeroporto di Nitra. Prima di tutto, le ali emergono dall’automobile e poi il ...