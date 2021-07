Belgio | pessime notizie per Martinez | le ultime su De Bruyne e Hazard

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 luglio 2021) Si avvicina sempre di più la sfida dei quarti di finale di Euro 2021 tra Italia e, si tratta di una finale anticipata tra due squadre che sono le principali candidate alla vittoria della competizione. La sfida si preannuncia equilibrata, la squadra di Mancini è leggermente favorita anche per le defezioni della compagine di. E’ ancora in dubbio la presenza del fuoriclasse De, così come quella di. Entrambi sono usciti per infortunio nel corso della sfida degli ottavi di finale contro il Portogallo e continuano ad allenarsi a parte. L’allenamento si è svolto alle 11, ma le due stelle della ...