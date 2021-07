Belgio, Martinez: “Su De Bruyne e Hazard deciderà lo staff medico” (Di giovedì 1 luglio 2021) Il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, alla vigilia dei quarti di finale contro l’Italia, è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di De Bruyne e Hazard. “Come sapete non sono stati in grado di allenarsi oggi, mancheranno altre 24 ore e sono positive per il recupero. E’ una corsa contro il tempo per prendere una decisione. Se è pretattica? No, l’approccio è quello di avere i giocatori a disposizione. Siamo in modalità torneo: se non ci fossero domani, vorremo averli a disposizione dopo. Non si tratta di arroganza: per Eden è difficile, è un ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Il commissario tecnico del, Roberto, alla vigilia dei quarti di finale contro l’Italia, è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di De. “Come sapete non sono stati in grado di allenarsi oggi, mancheranno altre 24 ore e sono positive per il recupero. E’ una corsa contro il tempo per prendere una decisione. Se è pretattica? No, l’approccio è quello di avere i giocatori a disposizione. Siamo in modalità torneo: se non ci fossero domani, vorremo averli a disposizione dopo. Non si tratta di arroganza: per Eden è difficile, è un ...

