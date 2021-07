Belgio Italia, Walem: «Diavoli Rossi micidiali in contropiede. Pessina mi ha sorpreso» (Di giovedì 1 luglio 2021) Johan Walem ha parlato del quarto di finale di Euro 2020 tra Belgio e Italia Johan Walem, ex regista di Udinese e Parma poi allenatore dell’Under 21 del Belgio, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato proprio del match di domani tra i Diavoli Rossi e l’Italia. Belgio DA GIOVANE – «Lukaku l’ho avuto nelle giovanili dell’Anderlecht. Aveva 16-17 anni e voleva essere il migliore, lavorava duro, non si fermava mai. All’Under, tra gli altri, ho allenato Carrasco, Thorgan Hazard, Dendoncker, Tielemans, Batshuayi, Meunier… Carrasco ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Johanha parlato del quarto di finale di Euro 2020 traJohan, ex regista di Udinese e Parma poi allenatore dell’Under 21 del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato proprio del match di domani tra ie l’DA GIOVANE – «Lukaku l’ho avuto nelle giovanili dell’Anderlecht. Aveva 16-17 anni e voleva essere il migliore, lavorava duro, non si fermava mai. All’Under, tra gli altri, ho allenato Carrasco, Thorgan Hazard, Dendoncker, Tielemans, Batshuayi, Meunier… Carrasco ...

