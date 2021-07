Belgio Italia: ecco perché Mancini non può rinunciare a questo Chiesa (Di giovedì 1 luglio 2021) In vista di Belgio Italia il dilemma per Mancini è la scelta di Chiesa o Berardi dal primo minuto: ecco perché il bianconero è irrinunciabile La principale incognita su Belgio Italia riguarda il ballottaggio Chiesa/Berardi. L’esterno della Juventus è stato il protagonista del successo contro l’Austria: oltre al gol che ha sbloccato la partita, ha generato imprevedibilità e continue situazioni pericolose. Per la verità, nei primi minuti in cui era entrato in campo, non si era visto molto. Anche lui aveva sofferto il piattume della manovra ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) In vista diil dilemma perè la scelta dio Berardi dal primo minuto:il bianconero è irrinunciabile La principale incognita suriguarda il ballottaggio/Berardi. L’esterno della Juventus è stato il protagonista del successo contro l’Austria: oltre al gol che ha sbloccato la partita, ha generato imprevedibilità e continue situazioni pericolose. Per la verità, nei primi minuti in cui era entrato in campo, non si era visto molto. Anche lui aveva sofferto il piattume della manovra ...

juventusfc : Sono 2??2?? i precedenti tra Italia e Belgio, una gara che ha più di un secolo d'età. ?????????? ?? Buona lettura con un… - Mov5Stelle : STOP AGLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI DA PELLICCIA Massimo supporto da parte dell'Italia, e in particolare dal MoViment… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? #Belgio ?? #Italia ?? Quarti di finale ?? Venerdì 2 luglio, ore 21 ?? Football Arena Munich ?? Monac… - GiuseppeGudman : 01/07 Italia inginocchio davanti al Belgio? Ma quando mai??? Loro si per ricordare i ns. morti nella loro miniera d… - Emanuel70123144 : RT @armagio: Belgio-Italia Spagna-Svizzera Inghilterra-Ucraina Danimarca-Repubblica Ceca 4 monarchie vs 4 repubbliche #Euro2020 -