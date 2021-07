Belgio, allenamenti lontani dalle telecamere per non svelare le condizioni di De Bruyne e Hazard (Di giovedì 1 luglio 2021) Sul Corriere della Sera l’ultima trovata del Belgio: allenamenti nascosti alle telecamere per mantenere il segreto sulle condizioni di De Bruyne e Hazard. “Il c.t. Martinez ha scelto di tenere i suoi Diavoli Rossi più a lungo possibile a Tubize, la Coverciano belga, e di non allenarsi all’Allianz Arena. Un cambio di programma che sa di pretattica, ma profuma anche di olio per massaggi. Il tentativo di recuperare Eden Hazard e Kevin De Bruyne infatti è una corsa contro il tempo. E anche una mattinata in più di terapie e massaggi può servire. Poi, se ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 luglio 2021) Sul Corriere della Sera l’ultima trovata delnascosti alleper mantenere il segreto sulledi De. “Il c.t. Martinez ha scelto di tenere i suoi Diavoli Rossi più a lungo possibile a Tubize, la Coverciano belga, e di non allenarsi all’Allianz Arena. Un cambio di programma che sa di pretattica, ma profuma anche di olio per massaggi. Il tentativo di recuperare Edene Kevin Deinfatti è una corsa contro il tempo. E anche una mattinata in più di terapie e massaggi può servire. Poi, se ...

