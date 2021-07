Bebe Vio per Nike: nasce la prima accademia per lo sport inclusivo (Di giovedì 1 luglio 2021) Bebe Vio esaudisce un suo grande sogno. Vedere ragazzi con disabilità fisiche e ragazzi normodotati fare sport insieme. Allenarsi insieme, nello stesso luogo, confrontandosi reciprocamente. Un sogno che si realizza grazie alla collaborazione con Nike e al lancio di un progetto per uno sport inclusivo. Ciò che renderà tutto questo possibile è la Bebe Vio Academy (BVA). La prima accademia italiana che coinvolgerà ragazzi normodotati e con disabilità fisiche. L’organizzazione è affidata ad art4sport Onlus, associazione nata per volontà della ... Leggi su amica (Di giovedì 1 luglio 2021)Vio esaudisce un suo grande sogno. Vedere ragazzi con disabilità fisiche e ragazzi normodotati fareinsieme. Allenarsi insieme, nello stesso luogo, confrontandosi reciprocamente. Un sogno che si realizza grazie alla collaborazione cone al lancio di un progetto per uno. Ciò che renderà tutto questo possibile è laVio Academy (BVA). Laitaliana che coinvolgerà ragazzi normodotati e con disabilità fisiche. L’organizzazione è affidata ad art4Onlus, associazione nata per volontà della ...

Advertising

VioBebe : ??Nasce la Bebe Vio Academy in collaborazione tra @Nike e @art4sportONLUS, uno spazio dove bimbi e ragazzi con disab… - raffaellapaita : «Atleti con e senza disabilità saranno insieme. I Giochi sono il sogno per ogni atleta e poi la nascita della Bebe… - Italia_Notizie : Bebe Vio lancia un’Academy per portare lo sport a bimbi e giovani - vogue_italia : Bebe Vio insieme a Nike per uno sport più inclusivo ?? - Sevenpress : Visa punta alla medaglia d’oro: Gregorio Paltrinieri e Bebe Vio tra gli atleti che faranno parte della rosa per Tok… -