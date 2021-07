Beautiful, anticipazioni USA: ZOE, cuore spezzato! Ecco come uscirà di scena (Di giovedì 1 luglio 2021) Nelle puntate americane di Beautiful, l’uscita di scena di Zoe Buckingham è ormai prossima: la modella, infatti, apparirà per l’ultima volta nella soap il prossimo 6 luglio (questo negli Stati Uniti, ovviamente, mentre in Italia vedremo l’uscita nel 2022). Leggi anche: Beautiful, anticipazioni USA: DONNA LOGAN e il suo “segreto di Pulcinella” Se seguite le nostre anticipazioni dagli USA, potete già immaginare la circostanza che congederà il personaggio dalle vicende dei Forrester: si tratta del caos che esploderà alla simbolica cerimonia di rinnovo dei voti di Eric e Quinn Forrester. Eh sì: proprio in ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 1 luglio 2021) Nelle puntate americane di, l’uscita didi Zoe Buckingham è ormai prossima: la modella, infatti, apparirà per l’ultima volta nella soap il prossimo 6 luglio (questo negli Stati Uniti, ovviamente, mentre in Italia vedremo l’uscita nel 2022). Leggi anche:USA: DONNA LOGAN e il suo “segreto di Pulcinella” Se seguite le nostredagli USA, potete già immaginare la circostanza che congederà il personaggio dalle vicende dei Forrester: si tratta del caos che esploderà alla simbolica cerimonia di rinnovo dei voti di Eric e Quinn Forrester. Eh sì: proprio in ...

Advertising

redazionetvsoap : Un addio pieno di dolore! #Beautiful #Anticipazioni #PuntateAmericane - antonellaa262 : Brave and Beautiful, anticipazioni. Ecco la nuova soap opera turca che sostituirà Mr Wrong, arrivato alla fine dell… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 30 giugno 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una vita, Mr Wrong anticipazioni oggi 30 giugno - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Cosa succederà nella prima puntata di Brave and Beautiful? Ecco le anticipazioni del 5 luglio ???? -