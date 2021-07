Beautiful anticipazioni | tra Ridge e Shauna scoppia la passione e…-VIDEO

Leggi su formatonews

(Di giovedì 1 luglio 2021) Vediamo insieme che cosa ci aspetta la prossima settimana per quanto riguarda ala nostra amata soap operaed il triangolo cone Brooke, cosa succederà?Tutti i giorni abbiamo modo di vedere puntale come sempre unaa nuova puntata di, che va in onda ormai da moltissimi anni. Ma la prossima settimana vedremo lare tra due personaggi in particolare, che non ci si aspetta, ovvero, ma non solamente, vediamo meglio tutti i dettagli....