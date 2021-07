BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di venerdì 2 luglio 2021 (Di giovedì 1 luglio 2021) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 2 luglio 2021: Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni USA: ZOE, cuore spezzato! Ecco come uscirà di scena Wyatt (Darin Brooks) ha respinto le avance di Sally Spectra (Courtney Hope), sostenendo di provare compassione e non amore per lei. Ma questo non sembra far cambiare idea a Sally, che insiste con Penny (Monica Ruiz) sul fatto di aver solo bisogno di più tempo per riconquistare l’ex. Intanto Flo, dopo non aver ottenuto niente da Penny, è contrariata per il bacio che Sally ha provato ad estorcere a Wyatt. Per ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 1 luglio 2021)di: Leggi anche:USA: ZOE, cuore spezzato! Ecco come uscirà di scena Wyatt (Darin Brooks) ha respinto le avance di Sally Spectra (Courtney Hope), sostenendo di provare compassione e non amore per lei. Ma questo non sembra far cambiare idea a Sally, che insiste con Penny (Monica Ruiz) sul fatto di aver solo bisogno di più tempo per riconquistare l’ex. Intanto Flo, dopo non aver ottenuto niente da Penny, è contrariata per il bacio che Sally ha provato ad estorcere a Wyatt. Per ...

