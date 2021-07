Basket: un uomo in meno per la Serbia al Preolimpico di Belgrado, si infortuna Stefan Jovic (Di giovedì 1 luglio 2021) Resta senza un elemento a roster la Serbia, costretta a continuare il proprio Preolimpico con 11 giocatori invece di 12. A causa di un infortunio occorso ieri sera durante la sfida vinta con le Filippine, infatti, Stefan Jovic non potrà più scendere in campo. Il guaio, per il giocatore che nelle due ultime stagioni è stato visto al Khimki Mosca, è di natura muscolare: ne avrà per oltre un mese, il che gli precluderebbe anche la disputa delle Olimpiadi in caso di vittoria del torneo da parte della Serbia. La situazione costringerà dunque coach Igor Kokoskov ad apportare dei cambiamenti, soprattutto sul tema ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Resta senza un elemento a roster la, costretta a continuare il propriocon 11 giocatori invece di 12. A causa di un infortunio occorso ieri sera durante la sfida vinta con le Filippine, infatti,non potrà più scendere in campo. Il guaio, per il giocatore che nelle due ultime stagioni è stato visto al Khimki Mosca, è di natura muscolare: ne avrà per oltre un mese, il che gli precluderebbe anche la disputa delle Olimpiadi in caso di vittoria del torneo da parte della. La situazione costringerà dunque coach Igor Kokoskov ad apportare dei cambiamenti, soprattutto sul tema ...

