Basket, torneo preolimpico: Italia - Porto Rico 90 - 83. Decisivo Mannion (Di giovedì 1 luglio 2021) Vittoria all'esordio per la Nazionale Italiana di Basket al torneo preolimpico di Belgrado . Dopo un primo tempo negativo, nella ripresa l'Italia di Meo Sacchetti piega Porto Rico e si prende il primo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Vittoria all'esordio per la Nazionalena dialdi Belgrado . Dopo un primo tempo negativo, nella ripresa l'di Meo Sacchetti piegae si prende il primo ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TOKYO 2020 - L'Italbasket batte il Porto Rico in un torneo preolimpico - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TOKYO 2020 - L'Italbasket batte il Porto Rico in un torneo preolimpico - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET TORNEO PREOLIMPICO, ITALIA IN SEMIFINALE: BATTUTO PORTO RICO AZZURRI AFFRONTERANNO UNA TRA REP. DOMENICANA E… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TOKYO 2020 - L'Italbasket batte il Porto Rico in un torneo preolimpico - apetrazzuolo : TOKYO 2020 - L'Italbasket batte il Porto Rico in un torneo preolimpico -