Basket, Preolimpico Belgrado 2021: l'Italia si inginocchia contro il razzismo (Di giovedì 1 luglio 2021) L'ItalBasket si è inginocchiata contro il razzismo, dunque a sostegno del movimento Black Lives Matter, durante il Preolimpico di Belgrado 2021. In occasione dell'importante sfida con il Porto Rico, i cestisti azzurri non hanno replicato il modus operandi dell'Italia calcistica, decidendo di agire simbolicamente in opposizione alla discriminazione razziale. Gesto significativo degli atleti italiani, schierati dunque evidentemente in favore dei diritti umani, così come i colleghi nel calcio, sebbene volenterosi di dimostrarlo anche con dei gesti iconici per ...

