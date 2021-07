Basket, Preolimpico 2021 oggi: orari partite 1° luglio, tv, programma, streaming (Di giovedì 1 luglio 2021) Terza giornata del Preolimpico 2021 di Basket a Belgrado e finalmente sul parquet scende anche l’Italia di Meo Sacchetti. Due i match in programma nell’ultimo turno del minitorneo che deciderà gli accoppiamenti delle semifinali per la corsa a Tokyo 2021. Si parte alle 16.30 proprio con gli azzurri che affronteranno il Porto Rico nell’unico match del gruppo B dopo il forfait del Senegal causa Covid-19. L’Italia e i portoricani sono, dunque, già qualificati per le semifinali e la sfida di oggi deciderà chi delle due squadre troverà subito sulla propria strada la Serbia e chi, invece, avrà la ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Terza giornata deldia Belgrado e finalmente sul parquet scende anche l’Italia di Meo Sacchetti. Due i match innell’ultimo turno del minitorneo che deciderà gli accoppiamenti delle semifinali per la corsa a Tokyo. Si parte alle 16.30 proprio con gli azzurri che affronteranno il Porto Rico nell’unico match del gruppo B dopo il forfait del Senegal causa Covid-19. L’Italia e i portoricani sono, dunque, già qualificati per le semifinali e la sfida dideciderà chi delle due squadre troverà subito sulla propria strada la Serbia e chi, invece, avrà la ...

Advertising

zazoomblog : Basket regolamento preolimpico Belgrado 2021 con l’Italia: la formula - #Basket #regolamento #preolimpico - BasketUniverso : Preolimpico basket Belgrado 2021, dove vedere l'Italia in tv e in streaming - STnews365 : Italbasket, il debutto si avvicina. Sacchetti: 'Testa solo a Portorico'. Alla vigilia della prima partita del Preol… - STnews365 : Preolimpico: vittorie per Brasile, Slovenia e Venezuela, Russia k.o. A Kaunas Doncic e compagni regolano 118-68 l'A… - STnews365 : Preolimpico, la Serbia batte le Filippine e vola in semifinale La squadra di Teodosic e Marjanovic ha conquistato i… -