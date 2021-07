Basket, Preolimpico 2021: l’Italia batte Porto Rico ed è prima nel gruppo B, evitata la Serbia (Di giovedì 1 luglio 2021) L‘Italia batte Porto Rico con il punteggio di 90-83 nel match valevole per il gruppo B del torneo Preolimpico di Basket 2021, che si sta disputando in Serbia, e conquista il primo posto. Adesso i ragazzi di Romeo Sacchetti affronteranno in semifinale la seconda classifica del girone A, ovvero una tra Filippine e Repubblica Dominicana. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI BELGRADO RISULTATI E CLASSIFICHE Gli azzurri hanno un discreto approccio alla partita, ma ben presto sono costretti a fare i conti con la grande aggressività degli ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) L‘Italiacon il punteggio di 90-83 nel match valevole per ilB del torneodi, che si sta disputando in, e conquista il primo posto. Adesso i ragazzi di Romeo Sacchetti affronteranno in semifinale la seconda classifica del girone A, ovvero una tra Filippine e Repubblica Dominicana. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI BELGRADO RISULTATI E CLASSIFICHE Gli azzurri hanno un discreto approccio alla partita, ma ben presto sono costretti a fare i conti con la grande aggressività degli ...

