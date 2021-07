Basket, Preolimpico 2021: inizia il cammino azzurro. L’Italia affronta Porto Rico e punta ad evitare la Serbia (Di giovedì 1 luglio 2021) Comincia oggi pomeriggio (palla a due ore 16.30) il cammino delL’Italia verso la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri, infatti, scendono in campo contro Porto Rico in un match già molto importante per la squadra allenata da Meo Sacchetti. Un successo garantirebbe alL’Italia di chiudere al primo posto nel girone e di evitare dunque la Serbia in semifinale. La mancata partecipazione del Senegal ha infatti modificato la prima fase degli azzurri, che scenderanno in campo dunque solo contro Porto Rico. Un match da vincere ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Comincia oggi pomeriggio (palla a due ore 16.30) ildelverso la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri, infatti, scendono in campo controin un match già molto importante per la squadra allenata da Meo Sacchetti. Un successo garantirebbe aldi chiudere al primo posto nel girone e didunque lain semifinale. La mancata partecipazione del Senegal ha infatti modificato la prima fase degli azzurri, che scenderanno in campo dunque solo contro. Un match da vincere ...

Advertising

zazoomblog : Basket regolamento preolimpico Belgrado 2021 con l’Italia: la formula - #Basket #regolamento #preolimpico - BasketUniverso : Preolimpico basket Belgrado 2021, dove vedere l'Italia in tv e in streaming - STnews365 : Italbasket, il debutto si avvicina. Sacchetti: 'Testa solo a Portorico'. Alla vigilia della prima partita del Preol… - STnews365 : Preolimpico: vittorie per Brasile, Slovenia e Venezuela, Russia k.o. A Kaunas Doncic e compagni regolano 118-68 l'A… - STnews365 : Preolimpico, la Serbia batte le Filippine e vola in semifinale La squadra di Teodosic e Marjanovic ha conquistato i… -