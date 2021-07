Basket | Mannion-Fontecchio-Polonara | Italia dal brivido alla vittoria con Porto Rico al Preolimpico di Belgrado Serbia evitata in semifinale

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 luglio 2021) L’passa 17 minuti di spavento puro, mafine ritrova la chiave in tempo utile ed esordisce con unaaldi. Gli azzurri di coach Meo Sacchetti battonocon il punteggio di 89-83, e ringraziano, in una giornata no per Nicolò Melli e Stefano Tonut, il talento di tre uomini: Nico, Simonee Achille, tutti a quota 21 punti con il neoacquisto del Fenerbahce che aggiunge i 10 rimbalzi per la doppia doppia. Dall’altra parte è maestosa la prova di Gary ...