Basket Italia-Portorico oggi in tv | orario e diretta streaming basket Preolimpico 2021

(Di giovedì 1 luglio 2021)e Porto Rico si affrontano a Belgrado nella gara unica del gruppo B del. Con l’assenza del Senegal, le due squadre sono già certe di avanzare ed il match servirà per definire i piazzamenti e per evitare la semifinale contro la Serbia, padrona di casa, favorita per staccare il pass olimpico. Giovedì 1 luglio la contesa inizierà alle ore 16:30 e sarà trasmessa su uno dei canali di Sky Sport e di conseguenza sarà disponibile su Sky Go. SEGUI-PORTO RICO INSportFace.

Italia e Porto Rico si affrontano a Belgrado nella gara unica del gruppo B del Preolimpico 2021. Con l'assenza del Senegal, le due squadre sono già certe di avanzare ed il match servirà per definire i piazzamenti e per evitare la semifinale contro la Serbia, padrona di casa, favorita per staccare il pass olimpico. Italia-Portorico sarà visibile su in diretta tv su Rai Sport HD e su Sky Sport Uno. Inoltre, sarà anche possibile seguirla in streaming su SkyGO, NowTV e su Rai Play.