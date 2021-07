Basket | Italia-Porto Rico vale il debutto azzurro al Preolimpico di Belgrado Obiettivo vincere per evitare la Serbia

(Di giovedì 1 luglio 2021) Con un giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia originaria, inizia ildiper l’. Gli azzurri di Meo Sacchetti sfidano: dal momento che il Senegal si è dovuto ritirare dal torneo causa casi di Covid-19 e conseguente isolamento in Germania, questo match nonla qualificazione. Sarà invece utile ai fini della semifinale: chi perde dovrà sfidare la, chi vince no. Torna così a parlare il parquet, con gli azzurri che lo toccano a livello agonistico per la prima volta dal 20 giugno, poiché in mezzo c’è stato anche ...

Advertising

robertosaviano : Il 21 maggio 1991 la Juvecaserta divenne campione d’Italia di basket, un successo simbolico per una terra martoriat… - OA_Sport : #BASKET Italia-Porto Rico vale il debutto azzurro al #Preolimpico di Belgrado. L'obiettivo è solo uno: vincere - andreastoolbox : Basket, Italia Portorico del Torneo Preolimpico su Sky | Sky Sport - sportface2016 : #Basket Semifinali Preolimpico Belgrado 2021: il tabellone con l'Italia e accoppiamenti - sportli26181512 : Italbasket, preolimpico Belgrado: oggi Italia-Porto Rico LIVE su Sky: Al via il torneo Preolimpico di basket maschi… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Italia

Prima ina parlare di abbonamenti per la prossima stagione, la Fortitudo si è lanciata in un ... Ma la voglia di tornare alè tale che probabilmente passerà anche questa. ...E poi manca la ciliegina sulla torta, il. E' difficile, ma non impossibile'. L'Olimpiade ...'Leggo che saggiamente il governo inglese ha suggerito ai suoi cittadini di non venire in. Sono ...Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali del Torneo Preolimpico di Belgrado 2021. Un tabellone che deve ancora essere completato con l’esito di Italia-Portorico. La sfida è non poco decisiva ...Con un giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia originaria, inizia il Preolimpico di Belgrado per l'Italia. Gli azzurri di Meo Sacchetti sfidano Porto Rico: dal momento che il Senegal si è do ...