Barcellona, Messi è svincolato (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Lionel Messi, sei volte vincitore del Pallone d'Oro, è da oggi ufficialmente svincolato dal Barcellona quindi senza contratto per la prima volta nella sua carriera. Le trattative con il Barcellona per il rinnovo vanno avanti da tempo e il club blaugrana è convinto di essere in procinto di chiudere il nuovo accordo. Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha ammesso che la situazione non è ideale, ma ha affermato che i negoziati sono in corso. "Stiamo andando bene, ma bisogna inserire l'accordo nel fair play finanziario", ha detto Laporta ai giornalisti. "Vogliamo che rimanga. Vorrei poter ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Lionel, sei volte vincitore del Pallone d'Oro, è da oggi ufficialmentedalquindi senza contratto per la prima volta nella sua carriera. Le trattative con ilper il rinnovo vanno avanti da tempo e il club blaugrana è convinto di essere in procinto di chiudere il nuovo accordo. Il presidente delJoan Laporta ha ammesso che la situazione non è ideale, ma ha affermato che i negoziati sono in corso. "Stiamo andando bene, ma bisogna inserire l'accordo nel fair play finanziario", ha detto Laporta ai giornalisti. "Vogliamo che rimanga. Vorrei poter ...

