Barbara d'Urso solo con Pomeriggio 5: Pier Silvio Berlusconi presenta i Palinsesti e svela per quale motivo

Oggi sono stati presentati i Palinsesti Mediaset 2021/2022 e Pier Silvio Berlusconi ha confermato l'unico impegno di Barbara d'Urso che condurrà solo Pomeriggio 5. Definitivamente archiviati per bassi ascolti sia Domenica Live che Live nel prime time della rete ammiraglia.

Luigi70227051 : RT @MTR29971489: Barbara D'urso Unica a mediaset a parlare di politica in maniera antitetica rispetto all'infotaiment meloniano di rete4, n… - Luigi70227051 : RT @MartinaParise5: @trashastrale Fossi in Barbara d'urso quando andranno a chiederle di tornare la domenica farei così : #iostoconbarbara… - Luigi70227051 : RT @trashastrale: Io se fossi Barbara D’Urso riderei tantissimo. - FBecco25 : RT @Cosmicpolitan_: Se danno #Latalpa a Barbara D’Urso giuro che vado a legarmi ai cancelli di Mediaset - GianniVaretto : RT @davidemaggio: Piersilvio Berlusconi sulla D'urso: «Quel tipo di infotainment non ha più senso». Cancellati Live, Domenica Live e rido… -