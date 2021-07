Barbara D’Urso sfrattata dalla domenica di Canale 5, Piersilvio Berlusconi spiega il perché (Di giovedì 1 luglio 2021) Non c'è spazio per la domenica di Barbara D'Urso nel nuovo palinsesto Mediaset: Piersilvio Berlusconi ha spiegato il motivo durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. La domenica di Canale 5 dalla prossima stagione sarà senza Barbara D'Urso: dai palinsesti autunnali di Canale 5 spariscono sia Live - Non è la D'Urso che domenica Live. Piersilvio Berlusconi ha spiegato che l'azienda ritiene superato quel tipo di infotainment. Durante ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 luglio 2021) Non c'è spazio per ladiD'Urso nel nuovo palinsesto Mediaset:hato il motivo durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. Ladiprossima stagione sarà senzaD'Urso: dai palinsesti autunnali di5 spariscono sia Live - Non è la D'Urso cheLive.hato che l'azienda ritiene superato quel tipo di infotainment. Durante ...

Advertising

infoitcultura : Barbara D'Urso sostituita a Canale 5: Anna Tatangelo e Silvia Toffanin prendono il suo posto - tuskatore : @G1NGERETTI Questi sono delle pessime pubblicità per il movimento, nemmeno Barbara D'Urso la inviterebbe, dato che… - Franzpast97 : RT @MartinaParise5: @trashastrale Fossi in Barbara d'urso quando andranno a chiederle di tornare la domenica farei così : #iostoconbarbara… - cristiana2c : RT @ilbimbodibdu: Per coloro che hanno visto i palinsesti mediaset e rivogliono Barbara D’Urso, lanciamo questo hastag #ridatecibarbara, ri… - Bear19250158 : Addio alla domenica firmata Barbara D'Urso, le parole di Piersilvio Berlusconi -