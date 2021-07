Barbara D’Urso perde anche Domenica Live: verrà sostituita da due pesi massimi (Di giovedì 1 luglio 2021) Ormai sembra ufficiale, Barbara D’Urso non sarà più la conduttrice di Domenica Live: a sostituirla saranno due giovani amate dal pubblico. La stagione da “Re Mida” di Barbara D’Urso sembra definitivamente giunta al termine. C’è stato un periodo che qualsiasi programma condotto dalla presentatrice campana otteneva indici d’ascolto incredibili, tanto da far sorgere il confronto con l’altra regina di Mediaset, Maria De Filippi. L’ultima stagione, però, ha evidenziato che il format proposto da Barbara ha stancato il pubblico, il quale ha preferito quasi sempre la concorrenza. ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 1 luglio 2021) Ormai sembra ufficiale,non sarà più la conduttrice di: a sostituirla saranno due giovani amate dal pubblico. La stagione da “Re Mida” disembra definitivamente giunta al termine. C’è stato un periodo che qualsiasi programma condotto dalla presentatrice campana otteneva indici d’ascolto incredibili, tanto da far sorgere il confronto con l’altra regina di Mediaset, Maria De Filippi. L’ultima stagione, però, ha evidenziato che il format proposto daha stancato il pubblico, il quale ha preferito quasi sempre la concorrenza. ...

davidemaggio : Piersilvio Berlusconi sulla D'urso: «Quel tipo di infotainment non ha più senso». Cancellati Live, Domenica Live… - Corriere : Piersilvio Berlusconi: «Marcuzzi? Non c’erano progetti e c’erano anche questioni economiche» - nicoyatta : Barbara d’urso silurata. Vuoi vedere che la raccolta firme quindi è servita a qualcosa? Godo come un riccio. - LEBBY4EVER : RT @davidemaggio: Piersilvio Berlusconi sulla D'urso: «Quel tipo di infotainment non ha più senso». Cancellati Live, Domenica Live e rido… - ReTwitStorm_ita : #Piersilvio #Berlusconi #Sulla D’urso: «Quel tipo di #Infotainment non ha più #Senso». #Cancellati Live, #Domenica… -