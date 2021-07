Barbara D'Urso, la voce: addio Mediaset? Pier Silvio Berlusconi, conferma pesantissima su Carmelita: rivoluzione Pomeriggio 5 (Di giovedì 1 luglio 2021) La D'Urso non lascia Mediaset. Anzi, PierSilvio Berlusconi ne approfitta per elogiare le doto di Queen Cologno. "Ha fatto un lavoro grandissimo e rimane con noi”, dice PierSilvio. Non ci saranno Domenica Live e Live non è la d'Urso, ma resta Pomeriggio5 ed arriva un serale per Carmelita. "Quel tipo di infotaiment a 360 gradi – che va dalla cronaca alla politica al gossip – non credo abbia più grande senso…", dice PierSilvio riferendosi alla pagina dell'intrattenimento di questi ultimi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) La D'non lascia. Anzi,ne approfitta per elogiare le doto di Queen Cologno. "Ha fatto un lavoro grandissimo e rimane con noi”, dice. Non ci saranno Domenica Live e Live non è la d', ma resta5 ed arriva un serale per. "Quel tipo di infotaiment a 360 gradi – che va dalla cronaca alla politica al gossip – non credo abbia più grande senso…", diceriferendosi alla pagina dell'intrattenimento di questi ultimi ...

