Avellino | anziana cade dalla barella e muore | aperta indagine

(Di giovedì 1 luglio 2021), una signora di 89 anni è deceduta dopo la caduta avvenuta mentre due volontari stavano scendendo le scale per portarla in ospedale Ambulanza Misericordia (foto Facebook)Tragedia a Voltarura Irpina, in provincia di. Una donna di 89 anni è cadutaa cucchiaio sulla quale la stavano trasportando due volontari di 23 anni della Misericordia, ora nei guai. Come riferisce Il Mattino carico dei due è infatti stataun’per omicidio colposo in cooperazione. I due erano andati a prelevare l’...

Nei guai sono finiti due volontari della Misericordia , entrambi 23enni, che stavano trasportando l'in una struttura sanitaria. Da ieri risultano indagati pe r omicidio colposo in ...VOLTURARA IRPINA (AV) – Tragedia a Volturara Irpina, in provincia di Avellino: anziana cade dalla barella, batte la testa e muore. La vittima è una 89enne del posto. Finiscono nei guai due volontari 2 ...Scatta l'inchiesta della Procura a Volturara Irpina, in provincia di Avellino, per far luce sulla morte di una anziana 80enne ...