Auto elettriche - Aumento di potenza gratuito per la ricarica domestica (Di giovedì 1 luglio 2021) Importante novità per chi possiede un'Auto elettrica o ibrida plug-in e la ricarica a casa: da oggi, 1 luglio, chi ha già installato o ha intenzione di installare una wallbox potrà beneficiare di un Aumento gratuito di potenza di rete fino a 6 kW nelle ore notturne e nei giorni festivi. Il provvedimento, voluto dalla Arera (l'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente), è rivolto a tutti gli utenti a cui è intestata una fornitura in bassa tensione (fino a 1.000 V) con una potenza non inferiore a 2 kW e non superiore a 4,5 kW. Per richiedere l'incremento ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 1 luglio 2021) Importante novità per chi possiede un'elettrica o ibrida plug-in e laa casa: da oggi, 1 luglio, chi ha già installato o ha intenzione di installare una wallbox potrà beneficiare di undidi rete fino a 6 kW nelle ore notturne e nei giorni festivi. Il provvedimento, voluto dalla Arera (l'rità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente), è rivolto a tutti gli utenti a cui è intestata una fornitura in bassa tensione (fino a 1.000 V) con unanon inferiore a 2 kW e non superiore a 4,5 kW. Per richiedere l'incremento ...

Advertising

quattroruote : #Auto #elettriche, in Texas si valuta un #superbollo da 200 dollari. Il provvedimento servirebbe a compensare i man… - LUISICUSERRA : @Corriere invece bonus auto elettriche 110% panelli solari giardini....... ecc. tutti per i poveri - minimalproc : @f_bartoloni Mi chiedo... Quando suggerirà codice in Ada per razzi e aeroplani? O quello delle nuove super-cazzute-… - paolocosso : Auto elettriche, convengono davvero all’ambiente? La strategia industriale che serve #agendadigitale #smartcities… - alfa_conti : Auto termiche ed elettriche. Quante parti servono per costruirle? @Gazzetta_it -