Aumento bollette energia elettrica e gas, arriva «aiuto» del governo (Di giovedì 1 luglio 2021) Senza l'intervento del governo l'Aumento di bollette luce e gas sarebbe stato ancora più alto di quello che ci si aspetta. La crescita del costo delle materie prime è infatti pronto a far schizzare verso l'alto il costo delle forniture e a pagarne le conseguenze saranno, ovviamente, le tasche dei consumatori. Aumento bollette: ci sarà intervento del governo I listini di petrolio e carbone lievitati in maniera significativa avranno come conseguenza un rincaro che potrebbe anche essere definito storico per la portata. Il governo è comunque pronto a mettere in campo una ...

