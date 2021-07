Atletica:Warholm record mondo 400 ostacoli,durava da 29anni (Di giovedì 1 luglio 2021) Il norvegese Karsten Warholm ha battuto il record mondiale nei 400 metri ostacoli vincendo la gara della Oslo Diamond League in 46''70. Ha cancellato il 46'' 78 dell'americano Kevin Young che deteneva ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 1 luglio 2021) Il norvegese Karstenha battuto ilmondiale nei 400 metrivincendo la gara della Oslo Diamond League in 46''70. Ha cancellato il 46'' 78 dell'americano Kevin Young che deteneva ...

Advertising

LiaCapizzi : Mamma mia Karsten Warholm: 46'70 !! Record del mondo nei 400 ostacoli. Ce l'ha fatta. Per giunta a casa sua ad Oslo… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA MEETING OSLO, 400 HS: RECORD DEL MONDO DI WARHOLM IL NORVEGESE VINCE IN 46''70, BATTUTO IL LIMIT… - Gazzetta_it : Fantastico Warholm: dopo 29 anni batte il mitico record dei 400 ostacoli #atletica - SkySport : Atletica, 400 ostacoli: record del mondo per il norvegese Karsten Warholm. Video #SkySport #Atletica #Warholm - lisandeeer : RT @Agenzia_Ansa: Atletica: Warholm record del mondo 400 ostacoli, durava da 29 anni #ANSA -