Atletica, Warholm stabilisce a Oslo il nuovo record del mondo dei 400 ostacoli (Di giovedì 1 luglio 2021) nuovo record del mondo nei 400 ostacoli maschili stabilito a Oslo, tappa della Diamond League. E’ proprio un padrone di casa a stabilire il primato nel meeting norvegese, visto che Karsten Warholm, 25 anni, ha vinto la gara dei 400 ostacoli in 46?70, facendo meglio di Kevin Young (46?78). L’americano aveva fatto registrare questo crono il 6 agosto 1992 a Barcellona. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021)delnei 400maschili stabilito a, tappa della Diamond League. E’ proprio un padrone di casa a stabilire il primato nel meeting norvegese, visto che Karsten, 25 anni, ha vinto la gara dei 400in 46?70, facendo meglio di Kevin Young (46?78). L’americano aveva fatto registrare questo crono il 6 agosto 1992 a Barcellona. SportFace.

