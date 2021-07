Atletica, Diamond League Oslo oggi: orario, tv, programma, streaming, italiani in gara (Di giovedì 1 luglio 2021) oggi giovedì 1° luglio va in scena la quarta tappa della Diamond League 2021. Il massimo circuito internazionale di Atletica leggera torna protagonista a tre settimane di distanza dal Golden Gala e sbarca a Oslo (Norvegia) per i tradizionali Bislett Games. Ci aspetta una ricca serata con tante stelle pronte a scatenarsi in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020: c’è grande attesa per il norvegese Karsten Warholm sui 400 ostacoli (attaccherà il record del mondo), da non perdere lo svedese Armand Duplantis nel salto con l’asta, da seguire anche i 100 metri femminili con Ta Lou e il salto triplo di Andy Ruiz. ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021)giovedì 1° luglio va in scena la quarta tappa della2021. Il massimo circuito internazionale dileggera torna protagonista a tre settimane di distanza dal Golden Gala e sbarca a(Norvegia) per i tradizionali Bislett Games. Ci aspetta una ricca serata con tante stelle pronte a scatenarsi in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020: c’è grande attesa per il norvegese Karsten Warholm sui 400 ostacoli (attaccherà il record del mondo), da non perdere lo svedese Armand Duplantis nel salto con l’asta, da seguire anche i 100 metri femminili con Ta Lou e il salto triplo di Andy Ruiz. ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Diamond Atletica, meeting Oslo 2021: l'azzurro Desalu sfida i grandi sui 200 metri I Bislett Games di Oslo 2021 saranno il palcoscenico della quarta tappa della Wanda Diamond League , che ospiterà il talentuoso italiano Fausto Desalu . Il rappresentante delle Fiamme Gialle, tra i migliori sprinter del panorama nostrano, dovrà vedersela con campioni del calibro di ...

